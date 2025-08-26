EE. UU.:Migrante ecuatoriana muere atropellada en El paso, Texas

Una mujer de aproximadamente 37 años de nacionalidad ecuatoriana falleció después de ser atropellada en dos ocasiones en la ciudad fronteriza de El Paso, Texas, Estados Unidos. Según información de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), el incidente sucedió aproximadamente a las 21:30 p.m., cuando un agente de control fronterizo realizaba un patrullaje cerca del Río Bravo y vio a un hombre cerca de los alambres de púas.

El hombre huyó hacia la maleza y el agente pudo observar que había una segunda persona. Al percatarse de la presencia del oficial, la mujer comenzó su huida, intentando cruzar la autopista César E. Chávez. Tras los llamados en español para que la mujer se detuviera, los ignoró e intentó cruzar la concurrida autopista.

En su intento de huir, un automóvil la arrolló. Los oficiales, al percatarse del incidente con la mujer, pidieron asistencia médica en el lugar, pero al intentar acercarse a la mujer, otro vehículo la atropelló por segunda ocasión. Este vehículo no se detuvo. Tras la llegada del personal de salud, la mujer ya no tenía signos vitales.

Según información del Cuerpo de Bomberos local, se realizó la autopsia a la víctima, que era una mujer ecuatoriana migrante de 37 años, y la causa de su muerte se dictaminó como trauma contundente por accidente.

Después de las investigaciones realizadas por los cuerpos de seguridad de El Paso, la investigación dictamino el incidente como una muerte accidental, puesto que los agentes cumplieron con los protocolos establecidos para este tipo de incidentes.