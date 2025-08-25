EE.UU.
EE.UU.: Video de la increíble persecución a un ladrón de autos que se detuvo para cargar gasolina

Un conductor de un auto robado se detuvo en medio de una oersecución de alta velocidad en California para llenar el tanque de gasolina y, a pesar de la presencia policial, logró escapar.

   
    Fotos de las luces en la parte superior de una patrulla de policía( Foto de Michael Förtsch [Unsplash] )
ABC
Una persecución policial en el área de Los Ángeles tomó un giro inesperado cuando el sospechoso en un vehículo robado se detuvo en una gasolinera para cargar combustible.

El suceso fue captado por las cámaras de un helicóptero de noticias que sobrevolaba la zona. El conductor, a bordo de un sedán Infinity azul oscuro, había sido reportado como robado y se desplazaba a velocidades superiores a los 150 km/h, huyendo de manera peligrosa entre el tráfico de la ciudad y de las autopistas.

El helicóptero de noticias siguió al sospechoso mientras este se dirigía a una gasolinera Shell en el área de Lynwood. El hombre se bajó del auto y, con su camisa cubriendo la cara para ocultar su identidad, se dispuso a llenar el tanque de gasolina. El reportero que seguía la persecución informó que en ese momento no había vehículos policiales en las cercanías, lo que le dio al sospechoso el tiempo suficiente para completar su tarea y retomar su fuga.

Después de pagar la gasolina y arrancar el motor, el hombre volvió a acelerar a una velocidad extrema. Los agentes en tierra, que se mantenían a una distancia segura debido a la conducción peligrosa del sospechoso, reiniciaron la persecución. A medida que el conductor avanzaba por varias autopistas, como la 105, 110, 710 y 10, la policía continuó su labor de seguirlo de cerca.

La persecución llegó a su fin cuando el sospechoso, con la intención de evadir la vista de los helicópteros, se metió bajo un paso elevado de la autopista 10 en Alameda Street. Una vez allí, el hombre abandonó el vehículo, que posteriormente chocó contra un poste de luz, y huyó a pie. En ese instante, los agentes en tierra se quedaron sin rastro de su paradero.

Según la policía, el sospechoso no ha sido detenido y se cree que un cómplice lo recogió para facilitar su escape. El paso elevado bajo el que se produjo la huida ya es conocido por un suceso similar, en el que otro conductor buscó el mismo punto ciego para escapar de las autoridades.

