EE.UU.: Video de la increíble persecución a un ladrón de autos que se detuvo para cargar gasolina

Una persecución policial en el área de Los Ángeles tomó un giro inesperado cuando el sospechoso en un vehículo robado se detuvo en una gasolinera para cargar combustible.

El suceso fue captado por las cámaras de un helicóptero de noticias que sobrevolaba la zona. El conductor, a bordo de un sedán Infinity azul oscuro, había sido reportado como robado y se desplazaba a velocidades superiores a los 150 km/h, huyendo de manera peligrosa entre el tráfico de la ciudad y de las autopistas.

El helicóptero de noticias siguió al sospechoso mientras este se dirigía a una gasolinera Shell en el área de Lynwood. El hombre se bajó del auto y, con su camisa cubriendo la cara para ocultar su identidad, se dispuso a llenar el tanque de gasolina. El reportero que seguía la persecución informó que en ese momento no había vehículos policiales en las cercanías, lo que le dio al sospechoso el tiempo suficiente para completar su tarea y retomar su fuga.

Después de pagar la gasolina y arrancar el motor, el hombre volvió a acelerar a una velocidad extrema. Los agentes en tierra, que se mantenían a una distancia segura debido a la conducción peligrosa del sospechoso, reiniciaron la persecución. A medida que el conductor avanzaba por varias autopistas, como la 105, 110, 710 y 10, la policía continuó su labor de seguirlo de cerca.