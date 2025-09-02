Burkina Faso oficializa una ley que penaliza la homosexualidad con hasta cinco años de cárcel

La Asamblea Legislativa de Transición (ALT, Parlamento) de Burkina Faso, país dirigido por una junta militar, adoptó por unanimidad un proyecto de ley que penaliza cualquier práctica homosexual con hasta cinco años de cárcel.

La ALT aprobó este lunes el proyecto sobre el Código de las Personas y la Familia, que prevé penas de dos a cinco años de prisión, acompañadas de multas, para quienes sean condenados por esas prácticas, informaron medios locales la pasada noche.

En caso de reincidencia, si la persona no es de nacionalidad burkinesa, "será pura y simplemente expulsada del país", afirmó el ministro de Justicia, Rodrigue Bayala, citado por la Agencia de Información de Burkina (AIB, agencia pública de noticias).

La nueva normativa de este país de África occidental se enmarca en una reciente escalada del discurso anti-LGBTI (lesbianas, gais, bisexuales, transgénero, intersexuales) en el continente africano, donde se encuentran más de una treintena de los más de sesenta países que criminalizan las relaciones entre personas del mismo sexo en el mundo.

Burkina Faso encajó dos golpes de Estado en 2022: uno el 24 de enero, dirigido por el teniente coronel Paul-Henri Sandaogo Damiba, y otro el 30 de septiembre, encabezado por el capitán Ibrahim Traoré, quien dirige actualmente la nación.

