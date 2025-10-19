Mundo
Avión de carga se sale de pista en Hong Kong y cae al mar

Un Boeing 747 de Emirates SkyCargo, operado por Air ACT, perdió el control al aterrizar y provocó un accidente fatal en el aeropuerto internacional.

   
    Boeing 747. ( Foto: Internet. )
En China, la madrugada del lunes 20 de octubre, un avión de carga Boeing 747-400 protagonizó un grave accidente en el Aeropuerto Internacional de Hong Kong al salirse de la pista durante su aterrizaje y caer parcialmente al mar. La aeronave, perteneciente a Emirates SkyCargo cubría la ruta Dubái–Hong Kong cuando se desvió bruscamente al tocar tierra en la pista norte, alrededor de las 4:00 de la mañana, hora local.

Durante el despiste, el avión impactó contra un vehículo de servicio en tierra que se encontraba cerca del extremo de la pista. Según reportes del South China Morning Post y The Standard, los dos trabajadores a bordo del vehículo fueron arrojados al agua: uno de ellos, de 30 años, falleció en el lugar, mientras que el otro, de 41, fue trasladado en estado crítico al Hospital North Lantau. Los cuatro tripulantes del Boeing resultaron ilesos.

Las autoridades activaron de inmediato un amplio operativo de emergencia en el que participaron bomberos, policía marítima y un helicóptero de los Servicios de Vuelo del Gobierno. Mientras continúan las labores de rescate y remoción de escombros, la pista norte del aeropuerto permanece cerrada y los vuelos están siendo desviados a otras zonas operativas. Datos de seguimiento aéreo revelan que la trayectoria del vuelo EK9788 cambió bruscamente hacia la izquierda segundos después del aterrizaje.

La Autoridad de Aviación Civil de Hong Kong inició una investigación para determinar las causas del siniestro, que se produjo bajo condiciones meteorológicas estables. Este es uno de los incidentes más graves registrados en el aeropuerto en los últimos años y ha generado preocupación sobre los protocolos de seguridad en una de las terminales aéreas más transitadas del mundo.

