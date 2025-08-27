Mundo
27 ago 2025 , 08:10

Ataques rusos contra objetivos energéticos en Ucrania dejan 100 mil hogares sin luz

Un nuevo ataque de Ruso en infraestructuras energéticas de Ucrania en seis regiones han causado de aproximadamente más de cien mil hogares dejen de tener energía eléctrica.

   
    Imagen de archivo de banderas ucranianas junto a una torre de alta tensión del sistema eléctrico, en Dnipro, Ucrania.( EFE )
El Ministerio de Energía ucraniano informó este miércoles de ataques nocturnos rusos contra infraestructuras energéticas en seis regiones del país Poltava, Sumi, Chernígov, Járkov, Donetsk y Zaporiyia, en el centro, norte, este y sur, que según el presidente Volodímir Zelenski dejaron temporalmente sin electricidad a unos cien mil hogares.

El ataque causó cortes de electricidad en las regiones de Poltava, Sumi y Chernígov, dejando a más de cien mil hogares sin electricidad. Todos los servicios de emergencia están trabajando sobre el terreno para restablecer el suministro lo antes posible, escribió Zelenski en X.

Casi un centenar de drones rusos fueron lanzados esta noche contra territorio ucraniano, con el objetivo deliberado de dañar la infraestructura civil, afirmó. Hacen falta nuevos pasos para incrementar la presión sobre Rusia para detener los ataques y para dar unas garantías de seguridad reales. Estamos trabajando con nuestros socios para ejercer esta presión, concluyó el presidente.

Poco antes, el Ministerio de Energía ucraniano había indicado que los drones rusos atacaron de forma deliberada infraestructuras de la energía y del transporte de gas y habló de un masivo ataque terrorista.

En la región de Sumi, según habían adelantado las autoridades regionales, buena parte de los particulares y de las empresas de la capital homónima se quedaron sin electricidad después de que un dron impactara en una subestación clave sobre la 01:00 hora local.

En la región de Poltava, el enemigo llevó a cabo un ataque contra unas infraestructuras de transporte de gas, causando daños significativos.

Vemos los ataques rusos como una continuación de la política deliberada de la Federación Rusa de destruir la infraestructura civil de Ucrania en la antesala de la estación fría. Este es otro acto de terror energético dirigido contra la población civil, remachó el Ministerio en su comunicado.

