05 dic 2025 , 07:51

El candidato Asfura vuelve a liderar las elecciones de Honduras

Hasta el miércoles Nasralla llegó a tener una ventaja de hasta 20 000 votos contra Asfura, en el reñido escrutinio.

   
    Pantallas que muestran los resultados parciales de las elecciones presidenciales en Tegucigalpa.( EFE )
EFE
EFE
El conservador Nasry Asfura recuperó este jueves 4 de diciembre de 2025, la primera posición en el recuento de las elecciones hondureñas del 30 de noviembre, al acumular el 84,52 % de los votos, según informó el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Asfura sumaba hacia las 06:00 horas locales (12:00 GMT) 1 083 621 papeletas (40,05 %), contra las 1.075.313 (39,74 %) de Salvador Nasralla, del Partido Liberal, también conservador.

Hasta el miércoles Nasralla llegó a tener una ventaja de hasta 20 000 votos contra Asfura, en el reñido escrutinio.

Rixi Moncada, relegada en tercer lugar

La candidata presidencial del gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), Rixi Moncada, sigue relegada en el tercer lugar, con 517 696 votos (18,15 %).

El recuento se ha visto afectado por interrupciones en el sistema del CNE, según explicó su presidenta, Ana Paola Hall, quien llamó a la calma y a la paciencia de la ciudadanía que sigue atenta los resultados.

El candidato Nasry Asfura en las elecciones pasadas del 30 de noviembre de 2025.
El candidato Nasry Asfura en las elecciones pasadas del 30 de noviembre de 2025. ( RRSS )

El candidato electo sustituirá a Xiomara Castro

El candidato que resulte electo sucederá el 27 de enero de 2026 a la actual presidenta de Honduras, Xiomara Castro, quien asumió en enero de 2022, bajo la bandera de Libre, que se resiste a aceptar los resultados que está arrojando la página web del CNE.

Los hondureños votaron para elegir un presidente, tres designados presidenciales, 298 alcaldías, 128 diputados para el Parlamento local y 20 para el Parlamento Centroamericano.

Los centenarios partidos Nacional y Liberal han gobernado durante un siglo en Honduras, y por primera vez se disputan el poder con la izquierda gobernando.

