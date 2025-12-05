El candidato Asfura vuelve a liderar las elecciones de Honduras

El conservador Nasry Asfura recuperó este jueves 4 de diciembre de 2025, la primera posición en el recuento de las elecciones hondureñas del 30 de noviembre, al acumular el 84,52 % de los votos, según informó el Consejo Nacional Electoral (CNE). Lea: Cloudflare resuelve la caída masiva que afectó a millones de sitios web Asfura sumaba hacia las 06:00 horas locales (12:00 GMT) 1 083 621 papeletas (40,05 %), contra las 1.075.313 (39,74 %) de Salvador Nasralla, del Partido Liberal, también conservador. Hasta el miércoles Nasralla llegó a tener una ventaja de hasta 20 000 votos contra Asfura, en el reñido escrutinio.

Rixi Moncada, relegada en tercer lugar

La candidata presidencial del gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), Rixi Moncada, sigue relegada en el tercer lugar, con 517 696 votos (18,15 %). El recuento se ha visto afectado por interrupciones en el sistema del CNE, según explicó su presidenta, Ana Paola Hall, quien llamó a la calma y a la paciencia de la ciudadanía que sigue atenta los resultados.

El candidato Nasry Asfura en las elecciones pasadas del 30 de noviembre de 2025. ( )

El candidato electo sustituirá a Xiomara Castro