VIDEO | Un hombre muere por la caída de una barra en el pecho, en un gimnasio de Brasil

Un accidente dentro de un gimnasio en Olinda, Pernambuco, en Brasil. Terminó con la muerte de Ronald José Salvador Montenegro, de 55 años.

El hecho ocurrió mientras el hombre realizaba un ejercicio de fuerza cuando, según las autoridades una barra se desprendió inesperadamente del soporte y cayó sobre su pecho.

De acuerdo con la Policía Civil, el deportista fue auxiliado de inmediato por el personal del establecimiento, que intentó estabilizarlo antes de la llegada de los servicios de emergencia.

Fue trasladado a un centro de salud cercano, pero no logró sobrevivir a las heridas provocadas por el impacto.

El episodio quedó grabado por las cámaras de seguridad del gimnasio. En el video se observa el momento en que la barra pierde el soporte y golpea a Ronald, quien intenta incorporarse antes de caer al piso. Ahora las autoridades analizan las imágenes completas para reconstruir con precisión cómo ocurrió el desprendimiento.

La investigación también se centra en el estado del equipo. Según información policial, ya se revisa el soporte donde estaba colocada la barra, así como el procedimiento del ejercicio que ejecutaba la víctima, a fin de identificar si existió una falla mecánica, un desgaste del material o un ajuste inapropiado que explicara el accidente.

Ronald José Salvador Montenegro era una figura conocida en la vida cultural de Olinda. Se desempeñó como presidente de un centro cultural local, donde impulsó actividades artísticas y la preservación de tradiciones de la región.