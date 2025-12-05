Mundo
05 dic 2025 , 07:36

Cloudflare resuelve la caída masiva que afectó a millones de sitios web

La caída de Cloudflare ha provocado fallos en millones de páginas web y servicios de conexión a internet en todo el mundo y que ha impedido acceder a todo tipo de sitios web.

   
    Cloudflare es una plataforma global de red que protege y acelera sitios web y aplicaciones.( Internet )
Fuente:
EFE


EFE y Redacción
Cloudflare resolvió la incidencia de este viernes que ha provocado fallos durante unos minutos en millones de páginas web y servicios de conexión a internet en todo el mundo, y que ha impedido acceder a todo tipo de redes sociales, motores de IA generativa y plataformas de pagos.

La compañía estadounidense, proveedora de servicios en la nube, afirmó en su web que el incidente se ha debido a un cambio interno que se hizo para mejorar la seguridad.

Descartó que se trate de un ataque informático y apuntó que el incidente se ha producido por un cambio interno en su sistema de protección, conocido como WAF, un filtro que detecta y bloquea ataques antes de que lleguen a una web.

El ajuste se hizo para reforzar la seguridad frente a una vulnerabilidad detectada esta semana en React Server Component, una tecnología que utilizan muchos sitios web.

El cambio ha provocado un fallo inesperado que ha afectado unos minutos aparte de la red de la compañía.

A las 09:20 hora local todo funcionaba ya con normalidad, según la empresa, que informó que en las próximas horas dará información más detallada. La compañía indicó a las 08:56 hora local que estaba investigando problemas en el dashboard y en las API asociadas.

