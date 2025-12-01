Airbus completa la corrección del software de 6 000 aviones A320 y asegura que solo restan unos 100

El fabricante aeronáutico europeo Airbus indicó que " la gran mayoría de esos 6 000 aviones afectados ya han recibido las modificaciones necesarias ". También señaló que están trabajando con las compañías que tienen "menos de 100 aeronaves todavía afectadas" , que mientras tanto van a tener que continuar en tierra.

Tras los vuelos suspendidos desde el 29 de noviembre por problemas de software, Airbus indicó este lunes 1 de diciembre que menos de 100 aviones de su modelo A320 siguen sin poder volar porque necesitan una modificación en el propio aparato del sistema informático y mecánico.

En un mensaje a los medios, Airbus señala que todo depende de la disponibilidad de las piezas necesarias y del lugar en el que se encuentran. En la inmensa mayoría de los aparatos, las modificaciones se pudieron hacer a distancia, con una simple actualización del programa informático; sin embargo, en las versiones más antiguas del A320 eso no es posible y hace falta una intervención directa en el aparato. Identificaron que estos aviones restantes tienen un problema de calidad en el fuselaje.

Airbus se disculpó por"cualquier dificultad o retraso que este evento haya causado a los pasajeros y a las aerolíneas". En paralelo, agradeció a sus clientes, a las autoridades, a los empleados y a todas las partes implicadas por su apoyo en la implementación de estas medidas y por su comprensión de la decisión de Airbus de priorizar la seguridad por encima de cualquier otra consideración.

