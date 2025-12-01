Airbus completa la corrección del software de 6 000 aviones A320 y asegura que solo restan unos 100

Tras los vuelos suspendidos desde el 29 de noviembre por problemas de software, <b>Airbus indicó este lunes 1 de diciembre que menos de 100 <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/avion target=_blank>aviones</a> de su modelo A320 siguen sin poder volar</b> porque <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/mundo-inmoviliza-airbus-a320-actualizacion-urgente-software-IN10488743 target=_blank></a></b> <b></b><b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/aeronaves target=_blank></a></b> <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/alta-radiacion target=_blank></a> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/vuelos-avianca-ecuador-afectados-actualizacion-software-aviones-KN10489762 target=_blank></a></b>