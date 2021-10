¿Por qué hay protestas en Ecuador? ¿y quiénes son los protagonistas?

Desde la Unión Nacional de Educadores (UNE), también anunciaron que estarían presentes principalmente en Quito, donde marcharán hasta Carondelet con sus propuestas. Aunque estaba previsto la participación del Movimiento Nacional Campesino, ayer su presidente, Richard Intriag o, aseguró que no serían parte, luego de alcanzar acuerdos para fortalecer la comercialización de productos con el Gobierno.

No hubo encuentro, ni marcha atrás. Hoy 26 de octubre el presidente Guillermo Lasso, quien llegó al poder hace más de cuatro meses, enfrenta lo que supone ser una de las movilizaciones más álgidas en contra de su régimen.

Más demandas

Los reclamos abrazan otras problemáticas. Por ejemplo, durante la rueda de prensa el Colectivo Nacional Unitario de Dirección también exigió que no se abra paso a la precarización laboral, refiriéndose al proyecto de Ley de Creación de Oportunidades propuesto por el Gobierno.

Otro punto sensible fue la revisión de los créditos impagos, "no queremos que el sistema financiero nos regale un solo centavo", recalcó Iza, y propuso que en un año se revisen el estado de todos los créditos, "no podemos aceptar que las notificaciones, gastos judiciales, intereses de mora dupliquen los créditos establecidos".

Referente al sector minero y petrolero, mostraron también su desacuerdo “las autoridades del Ejecutivo y Legislativo están obligados a garantizar el derecho a la consulta previa, libre e informada”.