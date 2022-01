Hundimientos en Zaruma y en el Río Coca, el costo de la actividad extractiva en Ecuador

ZARUMA HUNDIDA: DOS CARAS DE LA MISMA MONEDA

La noche del 15 de diciembre de 2021, dos casas consideradas patrimonios culturales se desplomaron en Zaruma, y alrededor de 300 personas tuvieron que ser desalojadas.

Un hecho que para Marco Gálvez, oriundo del cantón y presidente de la Asociación Ciudadana "Zaruma para Todos" , pudo evitarse, pues añade que por décadas se ha advertido de los peligros de la minería ilegal e incluso legal que existe en el cantón, y recuerda que en 2017 la escuela la Inmaculada Fe y Alegría también se desplomó, "el hundimiento de la escuela fue hecha por una empresa legal, el Estado le dio una concesión, pero la empresa no respetó e ingresó al casco urbano".

En ese entonces, el expresidente Lenín Moreno declaró al cantón en estado de excepción, pero el control nunca llegó, "en estos cuatro años el Estado no ha logrado hacer efectivo el control porque no tienen el personal suficiente técnico, capacitado y sobre todo honesto para hacerlo". Además, agrega que Zaruma es un ejemplo de lo que no debe pasar a nivel mundial porque tanto la minería pequeña, mediana y grande, legal o ilegal, "igual destruyen y contaminan al ambiente y con él a los seres vivientes".

Por su parte, Redín concuerda con Gálvez , “Zaruma no es solo minería ilegal también es por minería legal, hay que repensar la actividad minera en general”.