Fausto Salinas sobre Caso Big Money: No está claro cómo se devolverá el dinero

Algunas personas lideradas por alias 'Preciado' fueron al comercial Nazareno para tratar de pedir la devolución de su dinero, en estos momentos se presentó una agresión con armas de fuego donde resultaron dos personas heridas. Posteriormente estas personas agredidas fueron a la casa de alias 'Preciado' , ubicada a 1 kilómetro aproximadamente del lugar y también se produjo otra agresión, donde tuvimos el saldo lamentable de cinco personas fallecidas y seis heridos. (...) Por el momento no tenemos detenidos estamos tratando de ubicar a los autores (...) Observamos en el levantamiento de evidencia que estos vehículos estuvieron participando en algunas campañas a favor de la empresa 'Big Money'.

- La Fiscalía aclaró que no existe orden de detención para Nazareno, ni impedimento para la devolución de dinero, frente a ello ¿cómo están los ánimos en Quevedo? ¿continúa el mismo apoyo a Nazareno?

Sí en un comunicado la Fiscalía establece que ellos no han incautado dinero que no tienen ninguna prohibición para que se devuelva el dinero, pero si se puede observar que hay muchas personas que entran en desesperación porque siempre participar en una actividad ilegal pone en riesgo el patrimonio. Y los canales que van a utilizar para devolver ese dinero no son muy claros por el momento, entonces el hecho violento que se presentó es producto de la desesperación de un grupo que quería recuperar el dinero.

- La Superintendencia de Bancos ha alertado de 117 supuestas empresas no autorizadas. Además, en Tungurahua detuvieron a 22 personas durante operativo por presunta captación ilegal de dinero, ¿existe un aumento de este tipo de casos? ¿Hay similitudes en ambos casos?

Estos casos no solo se están produciendo en el país (también en otros países como Colombia) se han presentado casos de captación; hay mucha gente que ha sido estafada. Por ejemplo, lo que nosotros creemos es que del dinero, al menos, como es manejado en las pirámides, los primeros depositantes que invierten en estos negocios alcanzan a recuperar su dinero, pero la mayoría que viene detrás son las personas que casi siempre terminan en malas condiciones.