Estas son las alternativas del Gobierno, tras devolución del proyecto de Ley

A medio camino se quedó el proyecto propuesto por Guillermo Lasso el pasado 24 de septiembre. Con cinco votos a favor y dos en contra, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) decidió no calificar la propuesta impulsada por el Ejecutivo, la “Ley de Creación de Oportunidades”.

Tras la devolución, el Gobierno argumentó que la propuesta sí contaba con un "hilo conductor" hacia la generación de empleo. En ese sentido, el primer mandatario, insistió en un evento que mantuvo en la provincia de Imbabura: "vamos a llevar a cabo una batalla democrática para defender el derecho al trabajo".

Pero ¿cuáles son los caminos o alternativas que tiene el Ejecutivo? ¿qué puede abarcar esa “batalla democrática”? Veamos.

Para Mauricio Alarcón, director de Fundación Ciudadanía y Desarrollo (FCD), "constitucionalmente hablando el presidente no tiene forma de insistir (...) No hay opción alguna de que el proyecto entre por el Ministerio de la Ley como se dice, dado a que el CAL no ha calificado el proyecto".

La opción que tiene, expresa Alarcón, es presentar a la Asamblea Nacional nuevos proyectos, "considerando la urgencia que tiene los aspectos tributarios que deberían estar aprobados hasta el 31 de diciembre para entrar en vigencia plena desde 2022".

En ese sentido, no hay la posibilidad de presentar dos proyectos económicos urgentes a la vez, explica "el Gobierno debería presentar primero uno que debería ser evacuado en un máximo de 30 días, para que una vez que entre en vigencia presentar otro respecto a las materias del proyecto original que quedaron pendientes".