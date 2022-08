Escepticismo tras la firma de paz en cuatro cárceles de Ecuador

¿Quiénes firmaron el acuerdo?

Desde hace dos meses se han venido impulsando estos procesos para llegar a un Acuerdo de Paz que, involucra a todas las personas privadas de la libertad, explicó el SNAI a Ecuavisa.com. En ese sentido, fueron seis PPL quienes firmaron los documentos en representación de los pabellones.

Pero ¿el acuerdo significa que las autoridades tendrán el control de estos centros? En declaraciones, Pablo Ramírez, titular de la institución, aseguró que no se trata de eso, "aquí no es una relación de quién manda o quién no mande es un compromiso por parte de la voluntad de los PPL para mantener la paz", dijo.

Además, al ser consultado sobre las bandas que dominan ciertos centros carcelarios, enfatizó en que se debe dejar atrás la terminología de "líderes, cabecillas, caporales", más bien, dijo, "hablar de gestores por la paz penitenciaria".