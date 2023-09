Aún no hay fecha establecida en el calendario para que 31 360 estudiantes de Durán vuelvan a las escuelas. Se podría decir que están entre la espada y la pared, pues si se quedan en casa, la falta de recursos impide la educación virtual, pero si regresan a las escuelas, no hay garantías que en el camino a clases no sean víctima de un nuevo enfrentamiento.

Aunque la docente no ha constatado que sus estudiantes sean miembros de banda, en declaraciones a Televistazo, el jefe de distrito de Nueva Prosperian, Roberto SantaMaría, aseguró que el 16% de los menores de edad que son estudiantes en ese sector, "son parte de manera directo o indirecta de un Grupo de Delincuencia Organizada (GDO)".

En esa época, otro síntoma se evidenció en 2013 con la tabla de consumo, "se hablaba mucho de que los chicos podían portar un mínimo de droga, entonces, fue el boom, en las escuelas se daba eso, se les encontraba a los chicos que querían portar". Sin embargo, incluso, ahí, la situación no era como la de hoy, dice.

Pero, el inicio de ese cambio fue hace seis años, dice, no por la violencia, en sí, si no con la reforma a la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), "una ley permisible, los chicos fueron cogiendo fuerza, incluso, los padres", describe.

Las docentes que se han enfrentado a estos comentarios, relata Rocío, suelen hablar con el estudiante para guiarlo y que no lo divulgue en clases, pues podría haber consecuencias: "Le escuchan otros y pueden decir 'mi tío pertenece a la banda contraria' y ahí viene el conflicto".

De las 140 escuelas que hay en Durán, 78 son particulares. De una de esas, José (nombre protegido) es fundador y docente, por ahora, no se acogerán a la virtualidad, aunque reconoce que existe miedo, "los padres en su mayoría están preocupados, el día viernes vinieron a retirar a sus hijos por una supuesta balacera que iba a ver, le damos la orientación, pero no nos oponemos".

Tanto Rocío como José coinciden en el mismo relato de que no ha existido resguardo policial en los perímetros cercanos a las escuelas, "la Policía está escondida no aparece en el barrio, los militares avanzan y atrás se están baleando, no tienen un proyecto de eliminar de raíz, muchos de ellos están involucrados, estamos desamparados", lamenta el docente.

La situación en la escuela de Rocío es aún más crítica, pues son los mismos profesores que deben abrir y cerrar las puertas de ingreso al plantel, ya que no hay conserje, ni personal de seguridad, aunque han pedido ayuda a la Policía, la respuesta no ha sido suficiente, "solo cuando llamamos llegan, dan una vuelta y se van, no es permanente, lo hemos solicitado para la hora de entrada y salida, pero nada. totalmente desprotegidos".