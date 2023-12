Tras la derogatoria, el nuevo ministro de Salud Pública, Franklin Encalada, que buscarán trabajar con las personas que tienen problemas de drogadicción, "la prevención será una prioridad. Estamos implementando pasar del Estado curativo al preventivo". Para la estrategia se destinarán recursos, dijo, pero no detalló cuánto.

Actualmente, los jóvenes que están sumidos en las drogas no tienen a dónde acudir si buscan una rehabilitación oportuna. Ante esta realidad, expertos cuestionan el orden de las acciones del Gobierno, ya que primero derogó la medida y ahora se busca implementar una estrategia.

Alexandra Zumarraga, abogada y ex directora de Rehabilitación social, lo compara con ponerse los zapatos antes que las medias, sugiriendo una falta de planificación coherente en el abordaje de la problemática. "En la práctica, no se evitará el consumo, un adicto no va a dejar de consumir por la eliminación de la tabla, no, su cuerpo dependen de esta sustancia", lamenta.