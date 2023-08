El candidato también fue accionista de otras compañías que ya no están activas, como: Pesquera Marintan, Cordenesa S.A., Fantasinol S.A, entre otras.

Debido a que fue funcionario público como asambleísta por Santa Elena se puede conocer su declaración patrimonial. De acuerdo con el informe de la Contraloría , el patrimonio de Noboa ascendía a 869,680 dólares en 2021. No obstante, en el informe más reciente con fecha de mayo de 2023 publicado por esta entidad, su patrimonio se redujo a 643,848 dólares. Entre sus posesiones figura una vivienda en Santa Elena valorada en 1.5 millones. Aunque en una reciente entrevista con la revista Vistazo , Noboa afirmó que su patrimonio asciende a dos millones de dólares.

El exasambleísta no ha estado libre de acusaciones en su contra, en específico, por abuso psicológico. "Me da terror perder a Luisa (...) Me han llenado de denuncias y procesos penales", fueron las palabras de Gabriela Goldbaum Smith, expareja del candidato, en 2020.

Mediante un video, la mujer lo señaló de maltrato después de presentar una solicitud ante un juez para regular las visitas con su hija, quien en ese momento tenía siete meses de edad. "Necesitaba que la ley velara los derechos de mi hija. No estaba bien que Daniel tratara a su hija como un objeto, sin respetar sus horarios ni su bienestar", expresó.

Desde entonces, la disputa entre ambas familias no ha cesado. Según el Consejo de la Judicatura, Noboa en cambio ha demanda Goldbaum por el delito de violación a la intimidad. De hecho, este conflicto alcanzó proporciones internacionales. En España y Estados Unidos, Noboa interpuso una demanda contra la aseguradora española Mapfre. Alegó que uno de sus empleados habría obtenido acceso al servidor de Equifax utilizando las contraseñas de la empresa. Los datos personales y financieros resultantes habrían sido supuestamente utilizados por su exesposa en el contexto de su divorcio.

En 2022, Goldbaum solicitó una acción de protección en contra de la fiscal de la provincia de Pichincha por este caso, pero esta fue rechazada.

La tensión continuó. El pasado 16 de marzo de 2022, Noboa presentó una solicitud para autorización de salida del país con oposición en la Unidad Judicial Multicompetente, en Samborondón, a su exesposa. El motivo era poder llevar a su hija Luisa Noboa Goldbaum, a Nueva York, Estados Unidos, del 4 al 8 de agosto del 2022. Como este hay varios procesos.