Una señora relató que a veces se observan personas extrañas transitar en motos o carros. Otro habitante comentó que la zona es tranquila ya que no han tenido problemas con las extorsiones u otros delitos gracias a las alarmas comunitarias. Pero luego del caso, piden mayor patrullaje, pues aseguró que la Policía hace base en Ancón, a unos 30 minutos y demoran en llegar.

El temor es porque no ha sido el único hallazgo. El caso de Rosa es el tercero en una semana . El 28 de enero se encontró el cuerpo de un hombre incinerado en la vía Atahualpa, cerca del sector El Tambo.

La víctima no pudo ser identificada debido a las quemaduras. Tres días antes, el 25 de enero, se halló otro cadáver. Era el de una adolescente de 16 años, que fue reconocida por uno de sus tatuajes.

Un habitante de El Tambo, que no se identificó por miedo a represalias, contó a Ecuavisa.com que hay temor por estos hallazgos. Los fallecidos no son residentes de las comunas por lo que temen que la zona sea usada para cometer los crímenes, aprovechando que no hay casas cerca, ni luminarias o patrullajes constantes.