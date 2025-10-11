La noticia a fondo
Paro Nacional | 805 áreas estratégicas de Quito están bajo resguardo de militar y policial

Grupos sociales se concentan desde las 10:00 en el sector de La Villaflora y desde ahí partirán al parque de El Arbolito. La capital cuenta con 10 510 infraestructuras estratégicas. De ese número, 805 fueron priorizadas por nivel de riesgo y son resguardadas por FF.AA. y Policía.

    Un grupo de soldados se ubicó en la esquina de las calles García Moreno y Mejía, a una cuadra del Palacio de Gobierno para dar seguridad. ( Cortesía de FF.AA. )
    Los militares recorrían las calles del Centro Histórico de Quito en medio de los transeúntes, turistas y vehículos. Vestían sus trajes de camuflaje verde, cascos y llevaban escudos transparentes con adhesivos pegados en la mitad que decían Fuerzas Armadas. La gente los observaba con curiosidad, mientras se desarrollaban las actividades de los comercios y demás negocios, pero el imponente despliegue de seguridad provocaba un clima de inquietud entre los ciudadanos, que los observaban con atención.

    Ese ha sido el ambiente que se vive durante este feriado por la Independencia de Guayaquil, en la capital, previo a la gran movilización en contra de la eliminación del subsidio al diésel que fue convocada por los grupos sociales desde las 09:00 de hoy, domingo 12 de octubre de 2025. Se trata de una fecha histórica porque a octubre se le considera, al interior de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), como el mes de la resistencia indígena y popular.

    Las alertas se encendieron con mayor al interior del Gobierno Nacional cuando el presidente de la Conaie, Marlon Vargas, habló de radicalizar el paro y tomarse Quito, como ocurrió en 2019 y 2022. Esto motivó a que 7 000 soldados sean movilizados a la capital para dar seguridad, junto a 6 000 policías. Es parte del Plan de Defensa de Quito y operaciones que también se activó en el norte del país, principalmente en la provincia de Imbabura, que se convirtió en el epicentro de las protestas que hoy cumplen 20 días.

    De hecho, incluso se desplegaron los efectivos militares desde las provincias con baja incidencia delictiva hacia Quito. "Este despliegue planificado está orientado a preservar la seguridad nacional y los bienes estratégicos del Estado".

    
    El 4 de octubre de 2020, la Conaie declaró a octubre como el Mes de la Resistencia Indígena y Popular. Se lo hizo al cumplirse el primer aniversario del Levantamiento Indígena Popular y Paro Nacional de Octubre 2019, en conmemoración a los luchadores sociales, a las víctimas de la violencia estatal entre heridos, mutilados y familiares de fallecidos.

    Áreas sensibles de Quito

    En Quito se activó el Protocolo Metropolitano frente a eventos de conmoción social. Las acciones son ejecutadas por la Corporación Municipal de cara al anuncio de movilizaciones. “Quito no será rehén de errores ajenos ni de amenazas”, advirtió el alcalde Pabel Muñoz, en sus redes sociales el pasado domingo.

    El Concejo Metropolitano aprobó resolución para mantener protocolos y vigilancia preventiva en Quito frente a movilizaciones.

    Quito cuenta con 10 510 infraestructuras estratégicas. De ese número, 805 fueron priorizadas por nivel de riesgo. 127 presentan alta sensibilidad como las plantas de agua potable, los sistemas de saneamiento, las instalaciones de movilidad y transporte, el Metro de Quito y puntos de distribución de gasolina y gas. Las Fuerzas Armadas proporcionan resguardo en varios de estos sitios, como la planta de tratamiento de agua El Troje, en el sur de la urbe.

    En las estaciones del Metro de Quito, soldados con fusiles patrullan en los accesos desde el pasado jueves y eso mantiene hasta hoy. Las estaciones de Universidad Central, El Ejido y La Alameda están cerradas desde las 07:00.

    En la resolución se pidió a la Alcaldía que mantenga en alerta a la Corporación Municipal para continuar los protocolos de prevención y precautelar las infraestructuras estratégicas y mantener la coordinación con las fuerzas del orden ante cualquier eventualidad.

    Para la concejal Analía Ledesma, es importante que los vecinos de la capital sepan y estén alertas de que no se va a aceptar ninguna amenaza, ni daños. Los protocolos que ya existían se mantienen activos y se analiza la situación para reforzarlos. En lo que respecta al sector productivo, se ha mantenido diálogos con los gremios productivos.

    En este contexto, la Cámara de Industrias y Producción apoya el despliegue de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas para resguardar a la capital. "Defendemos el derecho de cada ecuatoriano agricultor, floricultor, campesino, trabajador, comerciante e industrial para vivir en libertad y prosperar junto a sus familias y comunidades".

    El objetivo -acotó la edil- es que la ciudad se convierta en un centro de protestas violentas. En coordinación con la Secretaría de Seguridad y las fuerzas del orden, se vigilará "puntos calientes" como el parque de El Arbolito o la Casa de la Cultura.

