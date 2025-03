La candidata del correísmo inició su intervención acusando a Noboa de mentir y no cumplir con las propuestas en seguridad. Luego, se refirió a que aplicarán "la mano dura" y reprimir a los delincuentes. Además de tomar control de aeropuertos y fronteras.

En ese momento, se intensificó el cruce de acusaciones mutuas, pues González señaló a una empresa de la familia Noboa de estar vinculada a un caso de envío de cocaína. El presidente - candidato de su lado, destacó el equipamiento a la Policía y Fuerzas Armadas , y cuestionó a González sobre si entregará o no un salvoconducto a Jorge Glas.

Carrión señaló que la pregunta que quedó de fondo en ese eje temático es cuál (candidato) es más corrupto y cuál está más vinculado al narcotráfico. "Me queda muchísima preocupación cómo, desde el inicio de la campaña, van perdiendo alta legitimidad por la forma en que se enfrentó el tema de seguridad", dijo.

Así mismo, dijo que del lado del correísmo "no ve algo más explícito" y que lo único que se plantea es lo que se hizo en la época de los 10 años de la Revolución Ciudadana. Algo que a considerar de Carrión, era en un contexto de violencia distinto al que se vive actualmente con la fragmentación de grupos criminales.

Carrión considera preocupante que la violencia siga creciendo y no se vea un cambio de política. Comentó que en el actual Gobierno se han cambiado cuadros directivos como Mónica Palencia o Fausto Buenaño, pero no ocurrió nada respecto al pedido de renuncia de los 10 generales de la cúpula policial.

Guerrero manifestó que Noboa no lograría empatar el concepto del plan Fénix con los resultados sobre la reducción de las cifras de seguridad, creando un problema de fondo. También comentó que las guerras no pueden durar para siempre y la respuesta de cuándo acabará la que enfrenta Ecuador, según Guerrero, no se sabe.