Caso Ligados | ¿Operación política o asociación ilícita?: cuatro revelaciones de los chats de Augusto Verduga

Ellos, junto a otros personajes, cuya identidad no ha sido revelada, hablaba sobre la posesión de Raúl González en la Superintendencia de Bancos ; o la designación de los vocales del Consejo de la Judicatura .

Raúl González era la carta del correísmo en la Superintendencia de Bancos. Eso se supo desde que fue designado por el Cpccs, en 2022, por denuncias de voceros del entonces gobierno de Guillermo Lasso, a pesar de que el mismo Presidente envió la terna con su nombre. Luego, se confirmó cuando, en enero de 2025, la Liga Azul intentó ratificar su designación, con sustento en una sentencia de la Corte Constitucional.

Desde ese pronunciamiento, de diciembre de 2024, el correísmo comenzó a idear la vía para que González asuma funciones. Se barajó la alternativa de que se presente en el despacho, sin embargo, Verduga rechazó la opción diciendo que el Gobierno enviaría "pacos" para evitar que ingrese.

También hubo un intenso debate jurídico al respecto, incluso el mismo exconsejero reconocía que el pronunciamiento de la CC era ambiguo y que no estaba claro si González debía asumir el cargo.

De todas maneras, el tema se discutió en un buró político de la Revolución Ciudadana. Andrés Arauz le encomendó a Verduga que se prepare bien sobre el tema para que pueda convencer a los demás miembros.

Arauz era el más interesado en que González llegue al cargo, argumentando la importancia de tener el control de esa superintendencia, para evitar el lavado de dinero en las instituciones financieras.

Los miembros de la Liga Azul sabían que solos no podrían lograr la designación de Raúl González, para lograrlo era necesario contar con el voto de Nicole Bonifaz, quien no estaba del todo convencida. Arauz ofreció pagarle un boleto de avión para que regrese (no se especifica desde dónde) y se presente en la sesión sobre ese tema y así contar con su voto a favor.

Sin embargo, la lucha no solo era jurídica o por conseguir los votos en el Cpccs, sino también comunicacional. Verduga planteó una estrategia para ganar el "relato" e incluso conversó sobre pedir a periodistas que hablen a favor de la designación de González.