Invierno en Ecuador: ¿por qué se inunda Durán y cuáles son las soluciones?

La problemática existe hace tiempo, pero lo que exponen los expertos es que no hay una solución mágica, sino varias acciones y a largo plazo, pero ¿por qué Durán es propenso a inundarse? y ya que estamos, ¿el dragado resolvería el problema? Aquí las respuestas.

De hecho, en su origen, Durán también estaba cercado de manglares y humedales. "Se eliminaron todas las zonas naturales de protección", expone Mercy Borbor, miembro del Centro Internacional del Pacifico para la Reducción de Riesgos de Desastres, Espol , lo cual causó que la protección natural para retener la fuerza del agua ya no exista.

Las causas no terminan allí. Los alcantarillados, por ejemplo, también son señales de alerta y Borbor señala la razón de su colapso: "lo que hemos visto es que la capacidad del diseño no puede resistir la cantidad de viviendas que han aumentado, donde había una, ahora, hay tres", dice . Aquello ha provocado el colapso de los drenajes naturales y artificiales que terminan siendo ineficientes al haber sido rellenados para construir.

Y, ahí una primera causa de las inundaciones. Pero, hay más. A ello se suma que Durán "está ubicado en tierras muy bajas que se rellenaron tratando de subir el nivel", aquello causó lo que la experta llama: la impermeabilización del suelo "estamos pavimentando todo, lo que no ayuda a que el agua pueda retenerse en canales".

El dragado no tiene nada que ver con las mayores problemáticas de Durán que, como hemos expuesto, es su ubicación y un diseño urbano sobrecargado. Por lo tanto, no sería una solución, ni medida a tomar, "no, nos va a resolver el problema tiene que ver con la estructura de la ciudad que está ubicado donde naturalmente siempre regresará a lo que es una planicie de inundación".

Los estudios sobre los riesgos en Durán comenzaron desde 2018. La academia ha trabajado en el proyecto de Resiliencia Climática en tres periodos municipales tanto con Alexandra Arce como con Dalton Narváez.

LEA: La intensa lluvia que cayó en Guayaquil, Samborondón y Durán aún causa estragos este martes, 4 de abril

Pero, ¿qué se ha ejecutado desde entonces? La experta nombra que ahora se cuenta con análisis de vulnerabilidad y está por implementarse el Sistema de Alerta Temprana, lo cual busca reducir el impacto del invierno dentro de las actividades cotidianas de la ciudadanía. "Preparar líderes en territorio que entiendan los riesgos para reaccionar o prepararse ante una inundación extrema", describe.