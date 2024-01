Dentro de ese trabajo se había conversado con Israel, quienes ya habían extendido 2 000 becas cuando (Noboa) era presidente electo. Una vez que asumió la Presidencia hubo la oportunidad de conversar con el canciller de Israel en Buenos Aires y se le solicitó una mayor cantidad de oportunidades de plazas de empleo y acordamos 25 000 (...). Me han dicho que en los próximos días o semanas ya se concretaría el convenio que firma del señor Presidente , es una política de él.

En materia de apoyo económico, para inversión, para financiamiento de proyectos importantes de infraestructura, se viene trabajando con las organizaciones multilaterales.

No heredamos programas, no hemos heredado desembolsos. Recibimos un país donde los programas habían caducaron, vencieron o no estaban vigentes.

Este rato nuestro ministerio de Finanzas está trabajando fuertemente con el BID (Banco Interamericano de Desarrollo), Banco Mundial, el Departamento del Tesoro, la CAF, el Fondo Monetario, quienes tienen una apertura muy amplia de apoyar en esta grave crisis económica y de financiamiento. En este momento no te puedo decir que ya se consiguieron dos mil millones o tres mil millones.

En este corto periodo se ha avanzado bastante en diferentes negociaciones y esperamos que pronto se pueda dar un resultado.

