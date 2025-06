Herrera sostuvo que las estructuras criminales no solo infiltran al Estado, también gestionan directamente ciertas funciones. Agregó que el sistema de rehabilitación social ha sido cooptado y que desde las cárceles se ordenan extorsiones, sicariatos, se lavan fondos, entre otros delitos.

Para el experto y catedrático, Jean Paul Pinto, estos hechos demuestran que los militares no tienen el control de las cárceles. Dijo que no tienen el entrenamiento, la doctrina ni el equipamiento para ese tipo de tareas.

Ellos ingresaron a los reclusorios ante el pedido por el desbordamiento y la crisis carcelaria. Esto hizo que sus tareas principales como control de fronteras, se descuiden.

Pinto señaló que se debió fortalecer el Servicio de Atención a privados de libertad (SNAI), que no se dio. Comentó que se debe implementar inteligencia y no poner una medida 'parche' como meter a los militares a las cárceles.

El experto puntualizó que se debe ejecutar ese plan, fortalecer la inteligencia y formación de los guías penitenciarios. Además aplicar mecanismos de contrainteligencia para "evitar que sigan pasando más de estas cosas", en las cárceles.

Pinto señaló que el gran problema es el control y que hasta que no haya control y soberanía sobre las cárceles, "existirán fugas todo el tiempo". Con él, coincidió Herrera, que además detalló que no habrá seguridad hasta que no se garantice que las sentencias se cumplan, que no se rompan las redes de complicidad entre crimen, cárcel y corrupción.

Sobre la fuga de alias Fede, como medida, el Gobierno ofreció una recompensa de USD 1 millón de dólares por su captura. Las unidades especializadas de la Policía y las Fuerzas Armadas están en su búsqueda. Ecuvisa.com conoció que hubo allanamientos en un sector del norte de Guayaquil, donde vivía la familia del capo.

Pero hasta el momento, no hay avances en las investigaciones para dar con su paradero.