Nombrar a la Asamblea Nacional en Ecuador se ha vuelto un tema delicado. Y, ya no por sus niveles de aprobación, bastantes bajos, en los últimos años, sino porque en este periodo pasó lo que nunca había sucedido antes. Luego de un intento de juicio político en contra del presidente Guillermo Lasso, éste cambió la jugada y firmó el decreto que le permitió disolver la Asamblea, o como mejor conocemos activó la "muerte cruzada".

Entonces, ahora, en estas elecciones anticipadas hay siete candidatos hombres y una mujer que buscan llegar a Carondelet y entre sus propuestas no han dejado de lado plantear reformas legales, aunque su ejecución no dependa solo de su buena voluntad. La Asamblea jugará un rol importante, pues será justamente el filtro para que esas reformas tengan luz verde o no.

Además, de ello, hay otro factor clave: el tiempo. El nuevo presidente o presidenta, al igual que el Legislativo, tendrá 18 meses en el poder, ¿lograrán cogobernar? Esa respuesta se las debo. Por ahora, aquí detallamos las reformas planteadas por la mayoría de los candidatos.