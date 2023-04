Para la familia Rueda la música siempre ha estado en sus vidas, por eso, no era extraño que Yuliana haya querido seguir esos pasos. Aunque en un principio se dijo que era parte de un grupo musical, ella era una cantante independiente y Nayeli Tapia, otra de las víctimas, también cantaba y por eso, dice Paulina, andaban juntas.

Cuando quiso responder, el hombre desapareció en medio de la multitud. Yuliana no era solo su sobrina nieta, "mi flaca", como la llamaba, tenían un nexo fuerte con ella, pues Paulina también era su representante artística, "yo iba a sus presentaciones, yo le veía los contratos".

Además, cuenta que, según los familiares de las otras víctimas, ellas "se iban a ir a Casa Blanca (Atacames) , a un paseo todo pagado". Lo que le causó sorpresa, pues no sabían de ese viaje.

El análisis forense reveló que las jóvenes habían fallecido el miércoles. Paulina maneja la teoría de que les habrían echado algún tipo de ácido, "las tres personas que recibimos su cuerpo, su madre, padre y yo, no le pudimos dar ni un beso, ni un abrazo, ya se imagina por su estado de descomposición". ​​​​Ella cuestiona que si las mataron el miércoles no era para que los cuerpos estén en ese estado.

Hace mes y medio, Yuliana se había peleado con su pareja, un chico de Santo Domingo; su tía dice que no puede acusar a nadie, "los Policías se van a encargar de eso, yo les he facilitado todo lo que me han pedido para que se encuentre a los culpables de la muerte de Yuli y sus amigas".

Rueda quien es coordinadora del Observatorio para la aplicación de la Ley de la Violencia contra la Mujer y activista hace 23 años, dice que están solicitando para que sea parte en el programa de víctimas y testigos.