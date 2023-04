Jóvenes asesinadas en Esmeraldas: abogado que aparece en video viral pone denuncia por difamación

Ecuavisa.com habló con el abogado quien dice que a raíz de la difusión del video teme por su vida, pues "hay gente que no lee y lo que hacen es comentar: hay que matarlo antes de que se escape, hay que buscarlo", narra.

Tal fue el caso de un video viral en el que aparece cantando una de las víctimas, Yuliana Macías , a su lado, un hombre de gorra que, en un principio, se lo relacionaba al crimen de las jóvenes. Sin embargo, Paulina Rueda, tía de Yuliana aclaró que se trata del abogado Roberto Zambrano, a quien su sobrina le dio una serenata "yo personalmente le fui a dejar a la una de la mañana a su casa, así que le pido a la ciudadanía no acusen a personas que no tienen nada que ver en este delito", afirmó en declaraciones.

Zambrano detalla que el video fue grabado la madrugada del pasado 31 de marzo, fecha de su cumpleaños, "ella me recibió a las 12:05 con la serenata y ahí Yuli me cantó dos canciones, yo no la conocía, yo conozco a su tía hace más de 10 años".

El abogado dice que ha tomado medidas legales contras los portales digitales que difundieron el video por difamación, "Fiscalía hará las investigaciones pertinentes, la denuncia está asentada, voy a seguir hasta el final de esto porque el daño a mi honra ya está hecho", dijo. ​​​​