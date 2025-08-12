La noticia a fondo
Daniela Maggi
12 ago 2025 , 06:30

La Corte Constitucional, nuevamente, está en el centro de la disputa política.

  • Desde 2019, la Corte Constitucional ha estado en medio de decisiones polémicas en al menos ocho ocasiones
    En manos de la Corte Constitucional está la decisión sobre las demandas a las leyes de Daniel Noboa: Solidaridad, Integridad e Inteligencia, así como determinar el mecanismo para aplicar la consulta popular.

    Esa coyuntura ha provocado ataques desde el Gobierno hacia los jueces de la CC. Hoy, 12 de agosto, está prevista una manifestación contra los magistrados, en Quito.

    Sin embargo, no es la primera vez que la Corte está en el centro de la disputa política, debido a lo delicado de su rol: vigilar el respeto a la Constitución mediante la interpretación de la norma.

    La actual administración inició en 2019, luego de la evaluación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, desde entonces, ha vivido tres cambios en sus autoridades, siendo en total 16 jueces que han pasado por el cargo y más de 57 mil causas ingresadas.

    A continuación algunas de las resoluciones polémicas.

    La Corte Constitucional aprobó el matrimonio igualitario

    En junio de 2019, la CC declaró inconstitucional el artículo 67 que definía el matrimonio como la unión entre hombre y mujer, en razón de la contradicción entre una opinión consultiva de la Corte IDH y la Carta Magna.

    "La Corte manifestó que la Convención Americana de Derechos Humanos forma parte de nuestro bloque de constitucionalidad por disposición expresa del artículo 424 de la Constitución de la República", indica el resumen de la sentencia.

    La decisión provocó el rechazo de grupos religiosos, quienes realizaron marchas, exigiendo que se realice una consulta popular e incluso la destitución de los jueces; también presentaron aciones de protección contra la sentencia.

    Eliminó la figura de error inexcusable

    En julio de 2020, la Corte respondió la duda de un juez de una Unidad Judicial Civil sobre la sanción por error inexcusable en actuaciones de causas de jueces, fiscales y defensores públicos, sin declaración de un tribunal superior.

    El pronunciamiento de la CC permitió aclarar los alcances del Consejo de la Judicatura (CJ), quien sancionaba como órgano administrativo, poniendo en riesgo la independencia judicial.

    La CC despenalizó el aborto por violación.

    En 2021, la Corte despenalizó la interrupción voluntaria del embarazo en casos de violación, considerando que se daba la facultad a mujeres con discapacidad mental; mientras que, para quienes no tenían esa condición, la sanción de prisión era desproporcionada.

    Nuevamente, grupos religiosos reaccionaron con manifestaciones y plantones, rechazando la decisión de la Corte. También presionaron a la Asamblea Nacional, que tuvo que legislar la aplicación de la sentencia, para que se abstenga.

    En 2024, grupos feministas emprendieron una nueva solicitud: la despenalización completa del aborto. Esa medida aún no tiene una resolución de la CC.

    La Corte da paso a la consulta popular sobre la explotación petrolera del Yasuní

    La Corte emitió un dictamen favorable para realizar la consulta popular sobre continuar o detener la explotación de petróleo en el bloque 43 del Yasuní, en 2023, luego de 10 años de que el Estado obstruyera la iniciativa de colectivos ciudadanos y ordenara la explotación.

    En las urnas, los ecuatorianos decidieron detenerla, pero el Gobierno todavía no ha retirado toda la infraestructura de la zona.

    La Corte Constitucional dio paso al juicio político contra Guillermo Lasso

    En marzo de 2023, la Corte Constitucional permitió el enjuiciamiento político contra el presidente Guillermo Lasso. Emitió un dictamen de admisibilidad que permitió a la Asamblea Nacional iniciar el proceso. La causal aceptada fue por presunto peculado, relacionado con irregularidades en contratos de la Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec). La CC verificó el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales para el enjuiciamiento.

    La Corte emite sentencia a favor de niña trans

    La Corte Constitucional aceptó una acción extraordinaria de protección en un caso de discriminación en una escuela privada, contra un menor de edad transgénero.

    La Corte dispuso que el Ministerio de Educación diseñe un protocolo para acompañar a niños, niñas y adolescentes y evitar disriminación por la diversidad sexual.

    Grupos religiosos se pronunciaron en rechazo a la decisión.

    La CC anuló decretos ejecutivos sobre encargo presidencial de Daniel Noboa

    En medio de la campaña presidencial, Daniel Noboa evitó encargar la Presidencia a la entonces vicepresidenta Verónica Abad, a toda costa. Entregó el poder a la Secretaria General de la Función Pública, Cynthia Gellibert.

    La Corte decidió: "El cargo de presidente solo puede ser ejercido por quien se encuentre en la Presidencia de la República, mientras está en funciones, o por quien la Constitución determina que es su reemplazo, en caso de ausencia temporal o definitiva".

    Esa resolución llegó a pocos días de terminar la primera vuelta, luego de que Noboa ya había hecho esos encargos.

