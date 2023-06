El supuesto maltrato psicológico del funcionario contra ella se ha dado en los últimos seis meses, detalló. La comunicadora, además, dijo haber acudido ante la Fiscalía de Panamá , pero las autoridades no pudieron hacer mucho. Ibarra señala que debido a la "inmunidad diplomática" que tiene su expareja no pudo acceder a medidas de protección.

De acuerdo al analista internacional, Carlos Estarellas los representantes de los países en el exterior cuentan con inmunidad diplomática para poder cumplir con sus funciones.

Aquello está establecido en la Convención de Viena sobre inmunidades diplomáticas, bajo esta medida los funcionarios "no pueden ser detenidos, no pueden ser enjuiciados, están exonerados de impuestos, no revisan sus maletas cuando pasan por la Aduana", enumera.