Un funcionario de la Embajada de Ecuador en Panamá es acusado de violencia doméstica

Un posible caso de violencia doméstica fue denunciado este fin de semana en redes sociales por una periodista ecuatoriana, quien acusa a su expareja, un funcionario de la Embajada de Ecuador en Panamá, de haberla sometido a "agresiones" y "amenazas".

Verónica Ibarra, que laboró en medios de comunicación ecuatorianos, pide en un video al presidente de la República, Guillermo Lasso, y al canciller Gustavo Manrique, que la ayuden a salir del país centroamericano con sus dos hijos (una niña de cinco años y un bebé que nació hace tres semanas) y le permitan retornar a Ecuador.

La mujer asegura haber sufrido "amenazas" y "agresiones verbales, económicas y psicológicas" durante seis meses. Indica que luego de su reciente parto, escapó de su hogar, está escondida y su visa está por expirar.

Revise también: Novia de Cristhian Noboa denuncia haber sido presuntamente golpeada por el jugador

La compatriota acudió ante la Fiscalía de Panamá, pero dice que las autoridades de esa nación no han podido hacer mucho porque su expareja cuenta con "inmunidad diplomática".

"De hecho, mi agresor me ha denunciado ante las autoridades panameñas para que la policía me ubique, me quite mis dos hijos y se los entregue a él", agrega la mujer en el video. "Mi hija mayor le tiene miedo y yo también", enfatizó.

El hombre acusado es padre del menor recién nacido, pero no de la niña.

Verónica añade que su caso fue expuesto al embajador de Ecuador en Panamá, Fernando Flores, pero dice que el funcionario tampoco ha actuado diligentemente.

El ministro Manrique se pronunció sobre el caso este domingo 11 de junio. En su cuenta de Twitter escribió: