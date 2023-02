Novia de Cristhian Noboa denuncia haber sido presuntamente golpeada por el jugador

Keviam Cazo, la novia del futbolista Cristhian Noboa, denunció en su cuenta de Instagram haber sido víctima de un supuesto caso de violencia doméstica y acusa a su pareja de ser el autor de los posibles golpes.

"He pasado una de las noches más horribles de mi vida. Hoy día Cristian Noboa me pegó. Me golpeó por todos lados", dijo la modelo guayaquileña en un video que luego fue borrado.

Sin embargo, Cazo publicó otra imagen en la que se muestra con aparentes hematomas y escribió: