No es un dato menor, pues se trata del penal de máxima de seguridad de Ecuador, donde han sido recluidos cabecillas de bandas, imputados por asesinato, terrorismo, delincuencia organizada, entre otros. Esta decisión ha generado debate sobre si la medida fue excesiva o desproporcionada. Aquí los detalles.

La noticia le fue comunicada, asegura Trujillo, por "la policía al momento del traslado" , y añade que no le explicaron la razón de esta decisión:

Sin embargo, el abogado de Barreiro, Oswaldo Trujillo , confirmó a Ecuavisa que su cliente sí fue trasladado el pasado viernes, explicando que durante la audiencia de formulación de cargos, la Fiscalía no solicitó específicamente su traslado a esa cárcel. Asimismo, mencionó que la resolución de la jueza que dictó la prisión preventiva fue apelada, y que ella misma tampoco ordenó el traslado a La Roca.

Sobre las razones del traslado del hijo de la vicepresidenta a la cárcel de máxima seguridad de Ecuador , se conoce poco. Este medio contactó al Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad (SNAI) para verificar si efectivamente se encuentra en el penal, sin embargo, la respuesta fue que, "por razones de seguridad", no podían proporcionar esa información.

Pero, ¿quién decide el destino de un detenido en cuanto a la cárcel a la que será enviado? Según lo revisado por Ecuavisa, en la audiencia de formulación de cargos publicada en el Sistema Automatizado de Trámite Judicial Electrónico (Satje) , la jueza no ordena específicamente que Barreiro sea trasladado a La Roca; dicta prisión preventiva.

Con eso despejado, otro aspecto que debe tenerse en cuenta, señala Nino Cassanello, abogado penalista, es que un derecho de las personas privadas de libertad es estar recluidas en el lugar donde tienen su domicilio. En el caso de Barreiro, por proximidad, sería la cárcel de Turi.

Encalada señala que en este caso hay otros aspectos que resultan llamativos, como el hecho de que la audiencia se realizó de manera reservada, lo que dificulta obtener información clara sobre si la prisión preventiva está debidamente fundamentada. Esta medida, afirma, es excepcional y debe basarse en el principio del riesgo de fuga.

En su opinión, la decisión de enviarlo a La Roca parece ser desproporcionada respecto al delito del que se le acusa, que es la oferta de tráfico de influencias: "Jurídicamente es insostenible porque ni la Fiscalía ni el juez han acreditado que se trate de una persona tan peligrosa. No sabemos, si no es así, no veo ningún argumento sólido para que sea enviado a una cárcel de máxima seguridad".

Según Cassanello, es posible que el SNAI haya elaborado un informe para justificar la decisión por razones de seguridad, aunque no hay certezas al respecto. Este medio volvió a consultar a la entidad vía correo electrónico sobre los argumentos detrás de la decisión, pero hasta la publicación de este reportaje, no se ha recibido respuesta.