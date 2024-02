Gilda Ronderos, al igual que muchos, dice que salió corriendo del trabajo para refugiarse en su casa, "sentí pánico y ansiedad" . "Me sentía mal por no estar con mi familia" , confiesa Andrea, quien le llegaban las noticias de su país a kilómetros de distancia, en España.

Si se le pregunta a un ecuatoriano sobre su recuerdo del 9 de enero de 2024, cuando sujetos armados apuntaron en vivo a periodistas en el canal TC Televisión, es posible recibir respuestas como estas: "Me dieron ganas de llorar, jamás pensé que algo así podría pasar", cuenta Daniel, quien incrédulo rememora haber estado paralizado frente al televisor.

Además, el presidente reveló otra acción importante que ocurrió en esos días. Noboa mencionó que una de las bandas, "nos ha enviado una solicitud de acuerdo de paz (...) ¿Qué significa esta carta? Que algo estamos haciendo bien, que ya no cuentan con la protección dentro de las fuerzas del orden", reflexionó.

El 6 de diciembre, durante una entrevista, Noboa reveló algunos detalles de su plan respecto a la intervención de las cárceles, mientras se construían penales de máxima y supermáxima seguridad, aplicando los mismos diseños de Tailandia, México, El Salvador, entre otros países. En este contexto, nombró al cabecilla de Los Choneros: "Hay un plan bonito, pero no se lo cuente a Fito".

Poco después de que el presidente Daniel Noboa asumiera el poder, la crisis de violencia que arrastraba el país no se hizo esperar. Sicariatos, secuestros, extorsiones y la falta de un plan de seguridad claro empañaban los primeros días del Primer Mandatario.

Durante la noche, tras la convocatoria del presidente en el Consejo de Seguridad Pública y del Estado (Cosepe), el comandante general de la Policía Nacional, César Zapata, confirmó que alias Fito no fue encontrado "en el área donde se esperaba hallarlo" . Desde entonces, se encuentra prófugo.

El punto de quiebre ocurrió la madrugada del 7 de enero, cuando fuerzas militares y policiales ingresaron al centro penitenciario conocido como cárcel La Regional con el objetivo de trasladar al cabecilla de Los Choneros, José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, a La Roca. Sin embargo, no lograron ubicarlo.

Pero, la violencia no paró, de hecho, se incrementó. El 9 de enero, se produjo el secuestro de policías, la colocación de explosivos en las calles y la fuga de reos, además, del secuestro de 135 guías penitenciarios. En videos, los reclusos pedían no ser trasladados a otros centros y solicitaban que los militares no ingresaran a las cárceles.

Ese mismo día se confirmó que Colón Pico fue uno de los reos que escapó de la cárcel de Riobamba.