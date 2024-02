La Regional de Guayaquil después de la fuga de Fito: "En esta cárcel ellos (militares) aún no toman el control"

"En esta cárcel, ellos (militares) aún no toman el control", comenta y agrega que los guías no pueden realizar tareas, como el conteo general de todos los PPL, "no tienen el numérico exacto de la Regional". Añade que las celdas "pasan abiertas, están sin candados, todos están rotos".

De acuerdo al funcionario, en las requisas efectuadas en la Regional, los militares destruyeron electrodomésticos y demás, pero no han encontrado armamento, al menos, no todo: "Han sacado de todo menos armas, no sé si no encontraron".

Pero, como ha sido público, el jueves 31 de enero, los militares ubicaron, tras una pared falsa, un arsenal que los reclusos de esa prisión tenían escondido con 14 armas de fuego y seis granadas de mano, asimismo balas de diferentes calibres. Los escondites de armas no han dejado de aparecer en el resto de cárceles del país.

Este medio consultó a la entidad encargada de los centros de privación de libertad, SNAI, sobre las requisas que se han llevado a cabo en este centro. Sin embargo, señalaron que esta información bajo el Decreto No.110 debe ser proporcionada por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y no por ellos. Lo que sí precisaron fue que con corte al 19 de enero, según sus registros, en la Regional existen 4 521 personas privadas.

Bajo este contexto, Mario expresa que el miedo de trabajar allí es latente, "entramos, pero no sabemos si podremos salir", dice y cuestiona que el SNAI no les dé garantías para su seguridad. Recuerda que hace apenas tres semanas, 201 guías penitenciarios y personal administrativo fueron retenidos en diferentes centros del país: