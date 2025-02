Tras su captura, un juez dictó prisión preventiva de 30 días en su contra y ordenó su traslado a la cárcel de esa provincia. El día del asesinato que dejó tres uniformados y un civil herido, el comandante de la Policía Víctor Hugo Zárate dijo en redes sociales que el hecho "no quedará impune" y dispuso el despliegue de las unidades investigativas.

El lunes 24 de febrero, se publicó el acta de audiencia de formulación de cargos contra el sospechoso por el asesinato de Sinmaleza . Según consta en el Consejo de la Judicatura, el hombre -que no registra antecedentes penales- fue identificado por personas del sector que señalaron su nombre .

El cuerpo de policía , que laboraba en el distrito Florida en Guayaquil, fue hallado el sábado 22 de febrero en el cantón Salitre. Tenía dos disparos y las piernas atadas con una soga . En este caso, no hay sospechosos identificados y los agentes realizaron diligencias investigativas en la vía Baba - Vernaza (Salitre).

En este caso, todavía no hay sospechosos detenidos. Tampoco las autoridades se han referido a los motivos del crimen que ocurrió el día de las elecciones en Ecuador.

Cedeño se desempeñaba como comandante del Grupo Especial de Operaciones de la Fuerza Aérea (GOEFA) y lideraba las intervenciones militares en el cantón Durán. También se conoció que habría recibido amenazas hace seis meses . 10 días después del crimen, aún no hay detenidos y se desconocen las hipótesis.

El Gobierno activó el plan de recompensas para obtener información sobre los responsables del asesinado de Cedeño. Ecuavisa.com conoció que se receptaron algunas llamadas sobre posibles sospechosos. Por eso, la Policía realizó algunos allanamientos en distintos puntos de Guayaquil como el noroeste, sur y hasta el cantón Durán. Pero las incursiones no han dado resultados.

El experto en seguridad y exagente de inteligencia, Kléber Carrión, comentó que los grupos delictivos se aprovechan que "la fuerza pública no ataca, sino que repele el delito" y los uniformados se encontrarían en una situación de indefensión. Esto por lo sucedido con el capitán Sinmaleza en Cañar, que fue emboscado al igual que el teniente coronel Cedeño.

¿Sabías que?

El reglamento a la Ley Orgánica que regula el uso legítimo de la fuerza establece en su artículo 11, que el policía, militar o agente penitenciario, no será aprehendido ni separado de la entidad, si en cumplimiento en su misión constitucional o deber legal, cause lesión, daño o muerte a otra persona. Esto mientras no exista una sentencia ejecutoriada que determine uso ilegítimo o arbitrario.