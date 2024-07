Caso Implacable: la fiscal Salazar desestima el impacto del escándalo del Banco del Pacífico en el caso Purga

Con esos actos, toma mayor protagonismo la tesis de que Salazar manipuló su testimonio. La Fiscalía lo niega, mediante un comunicado, indica que "la conversación no afecta en nada al proceso que lleva la institución".

En esas diligencias también se realizaron tres allanamientos, en domicilios y oficinas, para ubicar a Toledo, requerido para la investigación. Sin embargo, el abogado no fue localizado.

Además, considera que el audio filtrado no demuestra que la versión haya sido manipulada.

"Si una persona dice que en la casa de la esquina se está vendiendo drogas, esa declaración en sí misma no constituye prueba, pero cuando encuentran la droga en ese domicilio, la colaboración fue eficaz porque efectivamente aportó con una evidencia que pudo ser corroborada", explica Encalada.

Explica que los acuerdos que hayan tenido los abogados de Salazar o de la institución financiera, al margen de la ley, no inciden en ese hecho.

Ambos abogados coinciden en que los defensores de los procesados en el caso Purga no desaprovecharán la oportunidad de posicionar la tesis de que el caso no tiene sustento y hubo manipulación de la prueba. García considera que es normal que utilicen ese argumento, pero que frente al juez eso no tendrá validez si las pruebas que entregue Fiscalía son contundentes.