Aseguró que durante el tiempo en el que ha estado vigente la medida, no ha representado un impacto positivo para el país; sino que, por el contrario, incentiva actividades ilegales como el contrabando, la minería ilegal y el narcotráfico .

Marcela Arellano, presidenta de la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres (CEOSL) , dice que cuando sube el valor del transporte, los costos de toda la cadena productiva aumentan, aún si no se topa el subsidio al Diésel.

Esos argumentos no convencen a las organizaciones sindicalistas. José Villavicencio, presidente del Frente Unitario de Trabajadores (FUT) , dice que al subir el precio de los combustibles, va a aumentar el costo de vida.

El ministro de Transporte y Obras Públicas, Roberto Luque, dijo que el Gobierno tiene interés de evitar un impacto únicamente para los usuarios del transporte.

Le puede interesar: El ministro Roberto Luque enfrenta crisis energética y vial al mismo tiempo

Las autoridades insisten en que la medida no se traslada a un mayor costo de vida porque no se ha topado el combustible del transporte pesado ni de los buses. Es decir, no tendrían por qué subir los pasajes de bus urbano ni interprovincial ni los fletes.

Arellano dice que el Gobierno debió retirar el subsidio para grandes grupos empresariales como los mineros, pero conservarlo para las personas naturales.

Por ello, convocan a una manifestación para el 4 de julio de 2024. La sindicalista dice que se está articulando con otras organizaciones sociales.

Al ser consultada por qué la protesta del 12 de junio no tuvo mayor impacto, Arellano dice que el colectivo al que representa no participó y que la convocatoria fue de un momento al otro.

Por otro lado, cuenta que han tenido acercamientos con el movimiento indígena y campesino, pero espera que la siguiente semana se amplíen las conversaciones.

Por el momento, no hay un llamado a paro nacional ni a movilizaciones extendidas.

Revise más: Daniel Noboa y la Asamblea Nacional rompen los puentes de diálogo a meses de la campaña electoral