Ayer, 5 de junio de 2024, el presidente Daniel Noboa vetó totalmente la Ley para la asignación directa y oportuna de recursos de los ingresos permanentes y no permanentes a los gobiernos autónomos descentralizados , abriendo un nuevo episodio de confrontaciones con el poder Legislativo .

El proyecto de ley, en pocas palabras, implicaba que el Estado transfiera de manera automática el dinero que corresponde a gobiernos parroquiales, municipios y prefecturas. Ese monto representa USD 3 300 millones para este año. Es decir, el 21 % de la recaudación anual de impuestos, que representa USD 15 716 millones. Sin embargo, lo recaudado no alcanza para satisfacer todas las asignaciones.

Edwin Miño, exdirector del Consorcio De Gobiernos Autónomos Provinciales Del Ecuador (Congope), considera que la apreciación del Gobierno no se aleja de la realidad. Explica que si bien la descentralización de los recursos de los GAD es importante, la ley no era funcional y en este momento, en el que el Gobierno no cuenta con recursos, resultaba irrealizable porque también incluía el pago de la deuda anterior en un plazo de 90 días.

Además, explica que los gobiernos autónomos también tienen posibilidad de generar iniciativas para su propio financiamiento, y así no depender de los recursos provenientes de tributos. Menciona iniciativas como peajes o incluso aceptar el pago de la deuda con bonos.