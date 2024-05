Sin embargo, los jueces suspendieron la audiencia y el dictamen se conocerá en la próxima convocatoria, que todavía no tiene fecha.

Según Andrés Fantoni, presidente del Consejo de Participación, hay preiones políticas por "tomarse el Cpccs y así influir en concursos de autoridades" . Lo dijo en un video publicado en sus redes sociales, ayer, 30 de mayo, junto a las consejeras Calvache y Verdezoto . A ellos se suma Juan Esteban Guarderas, quien no apareció en el clip, pero respalda esa postura.

El primer concurso no se ha convocado todavía, pero debe concretarse hasta abril de 2025, cuando Diana Salazar acabe su periodo . Para los miembros de la Judicatura, en cambio, ya se revisan los requisitos de las ternas presentadas para reemplazar al titular, un vocal principal y todos los suplentes.

Ecuavisa.com intentó contactar a Nicole Bonifaz para consultarle si hubo presiones políticas alrededor de la acción de protección , pero no hubo respuesta.

La vicepresidenta del Cpccs dice que se presenta el recurso en este momento porque se activaron los concursos que durante su administración no prosperaron.

Sin embargo, la abogada constitucionalista, Ximena Ron, explica que no hay plazos para ese procedimiento, aunque aclara que la Corte Constitucional ya ha explicado que no debe recurrirse a una garantía jurisdiccional cuando se trata de que un ciudadano pierda un cargo, porque no es un derecho constitucional el que se ve afectado

A Ron no le sorprendería que los jueces acojan el pedido de acción de protección, porque se ha utilizado recurrentemente ese recurso para temas políticos. Cualquiera que sea la decisión todavía se podría apelar, aunque es de inmediato cumplimiento.