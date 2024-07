Su incidencia se limita principalmente a la convocatoria de manifestaciones o movilizaciones, que a veces derivan en paros nacionales , sobre todo cuando cuentan con el apoyo de los gremios de transportistas y de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), algo que no se espera para la jornada de hoy.

La mayoría mantienen una postura de oposición a los gobiernos de turno y a las propuestas que estos plantean. En líneas generales, rechazan los acuerdos comerciales, el aumento de impuestos, acercamientos con multilaterales, eliminación de subsidios, etc .

La mayoría de organizaciones sociales que participan no han cambiado radicalmente sus consignas, demandas y propuestas durante los últimos 20 años .

Las agrupaciones que cobijan a los trabajadores, estudiantes, jubilados, campesinos, indígenas, médicos, representantes de barrios, artistas, colegios profesionales, mujeres , etc., acudirán a la convocatoria, a escala nacional en 23 provincias.

Para este 4 de julio de 2024, las organizaciones sociales convocan a movilizaciones a escala nacional para rechazar las políticas del presidente Daniel Noboa, en particular el alza de los precios de las gasolinas , producto de la eliminación parcial de los subsidios.

Hay una centena de organizaciones que participarán en las diferentes ciudades del país, algunas con carácter local y otras nacionales.

El Frente Popular y el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) son dos de las más importantes porque agrupan a otras más pequeñas, como la Juventud Revolucionaria del Ecuador o la Unión Nacional de Educadores, respectivamente.

También participarán colegios de médicos y abogados, la Confederación Unitaria de Comerciantes Minoristas y Trabajadores Autónomos del Ecuador (Cocumitae), Mujeres por el cambio, servidores de las universidades y escuelas politécnicas, etc.

Hubo mucha expectativa de que se una la Conaie a esta convocatoria, porque en el paro de octubre de 2019 y de junio de 2022, fue el movimiento indígena el que lideró las negociaciones con los gobiernos de Lenín Moreno y Guillermo Lasso. Sin embargo, el presidente de esa organización, Leonidas Iza, dijo que no formarán parte de las movilizaciones porque cuando convoquen no será una medida al corto plazo.

Quienes sí han confirmado su presencia es la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin), que participaron de cerca junto a Iza en 2022.

Todas las agrupaciones mencionadas profesan una ideología de izquierda. Además, tienen representación política, con partidos como Unidad Popular (UP) o el Partido Socialista Ecuatoriano (PSE); sin embargo, en las urnas generalmente no logran buenos resultados. Cuando mejor les va es en las elecciones seccionales. Por ejemplo, en 2023, la UP obtuvo 13 alcaldías y dos prefecturas, la mayoría en alianzas. En candidaturas presidenciales, apoyaron a Yaku Pérez, que en las elecciones anticipadas de 2023 obtuvo el quinto lugar.