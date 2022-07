La Academia: La razón detrás de la hospitalización de sus participantes

"Está muy difícil pero sí necesito que busquen en sus alumnos el descanso también, porque las cuerdas vocales son dos músculos pequeños y si no descansamos se acaba todo. ¿Por qué a los 21 años no rinde? Porque seguramente no está durmiendo lo que debería y no están descansando lo que deben”, precisó la jurado.

La Academia: Así fue el enfrentamiento entre Lola Cortés y Alexander Acha tras show de participantes

Alexander Acha, director del reality, señaló a la nutrióloga que atendió a los estudiantes la semana pasada, según él, la médica ofreció recomendaciones que afectaron a sus alumnos, en lugar de ayudarlos.