La Academia: Así fue el enfrentamiento entre Lola Cortés y Alexander Acha tras show de participantes

Lo declarado en el momento fue la "gota que derramó el vaso" para el director, quien pidió la palabra y expresó sin pausas: “ Lolita, no entiendo cómo funciona la crítica contigo, o sea, cuando lo hacen bien si sabemos lo que hacemos y somos gente que tiene un valor aquí y cuando lo hace mal no merecemos ni siquiera que nos menciones y está bien que nos pelusees así”.

"Yo te quisiera pedir con mucha educación que te ahorres esas palabras de ‘estúpid* idea’ porque no nos gusta, no está bien y tú lo sabes".

Lo dicho molestó a Lolita Cortés, quien no dudó en responderle con un duro tono: “A mí tampoco me gusta lo que está pasando en el escenario, señor, y cuando un público va a pagar por lo que ve... tenga cuidado”.

Alexander se sintió interrumpido, a lo que dijo: “Me permites, Lolita, estoy hablando. No he hablado en todo el programa y necesito que escuches esto. No quiero que te burles de este equipo docente, no está bien y tú lo sabes, a ti tampoco te gustaría”.

En ese instante, la jurado se levantó de su asiento para arremeter sobre sus "errores" como director, refiriéndose a la presentación anterior con Eduardo, uno de los integrantes que volvió al programa recientemente: “Esto no es culpa de ellos, es culpa de ustedes y usted no puede cargar con eso, eso es lo que más le duele”.