La Academia: #QueZunioRegrese, el hashtag que pide el regreso del ecuatoriano

La gala pasada Zunio fue expulsado del reality de La Academia tras las votaciones del público. La escena llamó la atención de sus profesores, críticos y del mismo Zunio, quien al comienzo, no creía su salida del reality.

"Cuando dicen, el que sale de La Academia eres tú, Zunio... yo me quedé, wow, no te creo. Fue sorpresa no solamente para mí, sino también (...) para todo el mundo", contó Zunio en una entrevista con Ecuavisa.com.