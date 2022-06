FIFA podría declararse incompetente en el caso de Byron Castillo y su nacionalidad

A vísperas de conocerse la resolución en el caso de Byron Castillo por parte de la Comisión Disciplinaria de la FIFA, nacen varias preguntas, ¿hay espacio para una apelación? ¿La FIFA puede declararse incompetente?

Ecuavisa.com consultó a dos abogadas especialistas en derecho deportivo, Mariela Díaz y Sharon Meza quienes coinciden que la defensa chilena "carece de pruebas" y que el escenario más probable es que la entidad máxima del fútbol se declare "incompetente".

Si bien se ha manejado de manera agresiva desde Chile varios titulares en medios deportivos sobre supuestos fallos en contra de Byron Castillo y la 'Tri', lo cierto es que por ahora es netamente especulación, y por su parte, ambas juristas insisten que no existen pruebas contundentes en el tema para refutar lo dicho por la justicia ecuatoriana en años anteriores.

"En el caso de Byron (Castillo), no es serio de parte de la defensa chilena, ya que no han presentado pruebas, solamente son especulaciones, rumores y dudas, lo cual no lo vuelve real ante los ojos de la FIFA", empezó cuestionando Díaz.

Por su parte, Meza señala: "hay que ser cautelosos con lo que se dice, y sobre todo tener el conocimiento necesario para informar, en este caso la defensa chilena solo ha presentado especulaciones".

Otro de los aspectos que coinciden ambas abogadas es que creen que la FIFA dará un paso al costado al declararse incompetente: "La comisión disciplinaria de la FIFA, debe declararse incompetente para conocer y resolver sobre el asunto principal. Jurídicamente es lo viable, y dicha resolución de incompetencia no le da la razón a ninguna de las partes involucradas", asegura Díaz, sosteniendo a Ecuador en el Mundial.

"En el caso de Byron Castillo, la FIFA no dará un fallo en contra de Ecuador, porque no es competente para decidir quien es ciudadano de un país o no, en este caso lo que la FIFA puede hacer es sobre la elegibilidad de un jugador para representar a un país", explica Meza.

El vicepresidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, Carlos Manzur dijo a Ecuavisa.com que lo más probable después del fallo de la Comisión es que "Chile termine apelando, pero no sé si le darán los tiempos".

Ante eso, tanto Díaz como Meza coinciden que al ser un tema que involucra la participación de una selección en el Mundial, dicha apelación que pasará a las manos del TAS (Tribunal de Arbitraje Deportivo) deberá ser resuelta antes del 21 de noviembre del 2022, cuando arranque el certamen mundialista que está programado en Catar.

Por el momento, Ecuador y Chile están a la espera de un pronunciamiento oficial de la FIFA, que también se ha puesto en duda que lo haga este viernes 10 de junio, ya que la propia FEF confirmó a este medio que "no hemos sido notificados sobre esta fecha (10 de junio), por lo que es falso".