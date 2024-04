Entre las idas y venidas de la prensa con respecto a esto, Christopher decidió reaparecer en redes sociales. Un video de William en su Instagram en el que apoya a su hijo en su talento deportivo llamó la atención de sus seguidores: LETS GOOOOOO!!!! !!! First Pitch of the game Pa La Calle !!!! Siempre quería verlo que sacara el primer pitcheo del juego and there it is !!! So proud of you champ !!! 3-4 HR 2RBI 3R #baseball #heritageboys", escribió con evidente orgullo.

William Levy y Elizabeth Gutiérrez: impactantes altercados domésticos son revelados por informes policiales, su hija está involucrada

"Te quiero papá", le respondió el joven sin pensarlo dos veces, confirmando así el amor incondicional que siente por el galán de telenovelas pese a los problemas que llegaron a su vida familiar. Según una fuente cercana de Univisión, los menores tomaron partido en la separación, y él había mencionado "yo no dejo a mi papá solo".