Después de casi dos décadas de relación, el matrimonio entre William Levy y Elizabeth Gutiérrez experimenta uno de sus momentos más débiles. La actriz ya no vive en la residencia que compartía con el galán de telenovelas y sus hijos en común , se fue del lugar, pero no sola, sino en compañía de su hija adolescente.

El 2 de marzo Gutiérrez fue quien llamó a la policía. Su hija, Kailey, de 14 años, y dos de sus sobrinas de California acudieron a la residencia. Según lo contado por la menor la puerta del cuarto de su padre estaba cerrada, por lo que la golpeó con fuerza. Levy evitó que la menor ingrese, su versión apunta a que la adolescente gritaba "¿dónde está la p....?", pese a que no se encontraba nadie más en casa.

"Después de un mes y medio [de haberse ido de la casa], Elizabeth, Kailey y las primas vienen a la casa, diciendo que tengo una mujer adentro (...) Rompen la puerta para ver si hay alguien adentro. Si hubiera estado con alguien, estaba viviendo solo. Es mi casa, estaba solo. Kailey rompe la puerta, yo no sé qué está pasando. Yo no la empujo, pongo la mano para que no pasara", precisó Levy a People En Español sobre los hechos.

Un día antes, el 1 de marzo, la policía se dirigió a la casa a las 11 de la noche después de que William llamara a las autoridades. El cubano explicó que, momentos antes, tuvo "numerosos desacuerdos" con Elizabeth debido a que había decidido irse de la casa junto a la menor, finalmente llegaron a un acuerdo "verbal".