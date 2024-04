En lágrimas, Elizabeth Gutiérrez declara la razón detrás de su ruptura con William Levy

"Como esos momentos vivimos muchos durante los 20 años que estuvimos juntos. Actualmente, no estamos juntos . Creo que, por mi parte, nunca fue por falta de amor , simplemente creo que no soy la misma niña de hace 20 años que él conoció. O sea, lo que queremos en este momento creo que es diferente. Siempre lo voy a amar , siempre le voy a desear lo mejor y como siempre lo he dicho, estando conmigo o no, lo quiero ver feliz ", manifestó.

Además dejó en claro que la decisión la tomó ahora, y no antes, porque así lo sintió, siguió sus deseos: "Mi decisión fue basada en lo que yo sé, lo que sabemos los dos. No era cuando la gente quería que yo tomara una decisión o no la tomara. Mis decisiones son solas. Yo las tomo, yo sé cuándo y por eso, tal vez, me ven en paz o feliz porque sé que no pude dar más. Di todo".

También aprovechó a dar un mensaje de empoderamiento a sus seguidoras: "Veo una mujer que lucha, que se enfrenta, que calla, que protege. Una mujer que ama. También veo esa mujer fuerte, esa mujer que se ama así misma, que sabe lo que quiere y lo que no quiere".

Por último, refiriéndose a Levy y lo que esperaba de él, la artista dijo una frase que dejó pensando a más de uno: "Una relación es basada en amor y respeto. Y cuando una de las dos falla, entonces ahí es que estamos mal".