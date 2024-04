Un dato curioso que no pasó desapercibido por los usuarios de redes es que la impactante noticia de la separación se confirmó a la prensa un día después de la publicación de un video que muestra al también modelo cubano conduciendo y cantando en las historias de Instagram de su co-protagonista en la novelaVuelve a mí, Samadhi Zendejas.

Luego del clip, Gutiérrez subió a su cuenta enigmáticos mensajes que han sido interpretados como indirectas para la actriz mexicana de 29 años. "Sigue ordeñándolo. Así conozco más. Gracias por enseñarme lo que no había visto. No sé si le convenga. Tú sigue", se lee en la primera historia que publicó la intérprete de 45 años, que fue seguida de: "Si cualquiera puede tenerlo, yo no lo quiero".

