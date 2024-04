Un video policial revela el altercado entre William Levy, su hija y Elizabeth Gutiérrez

Allí es cuando la explicación de la intérprete se amplía, dejando en claro que Kailey, su hija en común, creció en medio de los pleitos entre sus padres, de hecho "ha pasado por muchas cosas, ha visto mucho", resalta, y señala a su pareja de enviarle mensajes a su hija, razón por la que está involucrada.

William Levy y su esposa, Elizabeth Gutiérrez, rompieron su matrimonio, oficializa People

“Ella trata de protegerme porque sabe cómo me tocaría y que no lo haría con ella. Si entro en una confrontación con él, me tocará. Ella no quiere que eso suceda, porqué sabe lo que es eso y no quiere que pase”, explicó la actriz, mientras Levy, en otros medios, niega los hechos y apunta a la hispana de más hechos.