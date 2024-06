"Me pusieron un suero. Me canalizaron porque traía un dolor muy fuerte en la panza. Como me comí un elote en la Ciudad de México con chile, me sentí muy mal. Traía mucha diarrea ahorita", declaró con su típica sinceridad en historias de Instagram.

¿Quién es Wendy Guevara, la primera mujer transexual en ganar un reality latinoamericano?

Posteriormente, su mánager compartió imágenes de la integrante de Las Pérdidas en la que se ve recostada y conectada a un suero en una camilla, junto a su amigo Nicola Porcella.

Momentos después apareció en sus redes oficiales para explicar la situación, aclarando además que gracias a los tratamientos recibidos, mejoró, y continuará con sus actividades en el país tricolor.